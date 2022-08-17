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Посольство РФ потребовало от Госдепа выдать Лаврову визу на ГА ООН

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Российское посольство в США обратилось в Госдеп с запросом выдать визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и другим членам делегации для посещения мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в среду, 17 августа, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН. <…> США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Антонов заявил, что Россия продолжит добиваться въезда без препятствий всех представителей РФ, которые участвуют в мероприятиях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Завтра (18 августа. — Ред.) у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему — проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», — заявил Антонов.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин ранее в этот день заявил, что в сложившейся ситуации невыдача США виз российским представителям на 77-ю сессию ГА ООН, которая начнется 20 сентября, не будет для Москвы особой неожиданностью.

По соглашению 1947 года о размещении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций Соединенные Штаты взяли на себя обязательства по обеспечению прав на въезд, передвижение и размещение тех, кто был приглашен в Нью-Йорк. Но на практике Штаты уже неоднократно не оформляли визы на мероприятия ООН как представителям РФ, так и членам делегаций других государств.

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