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Члены делегации РФ на ГА ООН рассказали о шансах получить визу США

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Фото: TASS/JUSTIN LANE
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В нынешней ситуации невыдача Штатами виз представителям РФ на 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 20 сентября, не станет для Москвы особой неожиданностью. Такое мнение «Известиям» высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, вошедший в состав российской делегации.

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«Это будет грубым нарушением взятых на себя обязательств, по которым США должны обеспечивать возможность всем членам официальных делегаций всех стран-членов ООН участвовать в Генассамблее. Но в нынешней ситуации ничего удивительного не будет, потому что американцы уже преодолели очерчивающую линию здравого смысла и международного права», — отметил сенатор в беседе с «Известиями».

Сенатор добавил, что, если в визах будет отказано, Россия будет «действовать соответственно» и найдет, чем ответить.

В свою очередь, другой член делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также отметил, что риск невыдачи виз американцами «немалый», тогда как вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, традиционно входивший в состав российской делегации ранее в качестве председателя комитета СФ по международным делам, и вовсе сказал, что «риск существует всегда, поскольку мы имеем дело с американцами».

«Полагаться на обязательства США — будь то в рамках многосторонних или двусторонних соглашений — просто не приходится. Американцы себя не только в этой ситуации, но и во многих других проявили как сторона, непредсказуемая в своих действиях, которая не обращает внимания на собственные обязательства и которая везде продавливает свои позиции и интересы, даже если это идет в ущерб совместной работе. Поэтому я никаких вариантов исключать не могу», — сказал сенатор «Известиям».

Согласно соглашению 1947 года о размещении штаб-квартиры ООН, США взяли на себя обязательства по обеспечению прав на въезд, передвижение и размещение тех, кто был приглашен в Нью-Йорк. Но на практике Штаты уже неоднократно не оформляли визы на ооновские мероприятия как представителям России, так и членам делегаций других стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ждем, надеемся, не верим: получит ли делегация РФ визы на ГА ООН

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