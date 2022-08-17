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Юрист оценил вероятность разблокировки Instagram в России

Юрист Прядко: разблокировка Instagram возможна, но займет много времени
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Снятие ограничений с социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) возможно, но этот процесс не будет быстрым, поскольку придется подавать апелляцию в суд и ждать рассмотрения дела. Об этом «Известиям» 17 августа рассказал юрист Михаил Прядко.

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Так он прокомментировал инициативу комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, который предложил разблокировать соцсеть в РФ.

Как указал юрист, главная сложность в снятии блокировки состоит в том, что головная компания признана экстремистской.

«То есть для разблокировки сервиса необходимо сначала снять с корпорации все ограничения, а для этого необходимо проверить Facebook. Модерация фейков вызывает много вопросов, так как изначально Meta была признана экстремистской организацией из-за того, что Марк Цукерберг разрешил публикацию оскорбительного для России и ее жителей контент. На мой взгляд, юридически это возможно, но процесс будет не быстрым, так как придется подавать апелляцию в суд и ждать рассмотрения дела», — отметил эксперт.

По его словам, если ограничения все-таки будут сняты, это положительно скажется на бизнесе, поскольку социальные сети являются очень хорошей площадкой для рекламы. А доступ через VPN отпугнул достаточно большое количество как пользователей, так и рекламодателей, добавил Прядко.

О соответствующей инициативе комитета Госдумы стало известно накануне, 16 августа. Парламентарии намерены направить письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой изучить возможность разблокировки запрещенной в РФ соцсети.

Как пояснил глава комитета Александр Демин, посты, связанные с антироссийской пропагандой и призывами к насилию, модерируются и удаляются из соцсети, что может послужить основанием для разблокировки. Кроме того, указал он, за время блокировки Instagram доходы блогеров упали на 70–90%. Также представители малого и среднего бизнеса лишились одного из немногих доступных способов продвигать свой продукт. Вопрос о разблокировке Instagram планируется поднять с трибуны на первом заседании осенней сессии нижней палаты парламента.

Ранее, 12 августа, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи, член фракции «Единая Россия» Антон Горелкин рассказал, что соцсеть может быть разблокирована в России при условии, если она изменит свою политику и принесет извинения гражданам РФ. В частности, он указал, что должны быть устранены посты с призывами к убийству россиян.

Социальная сеть Instagram была заблокирована на территории России 14 марта. Решения о блокировке были приняты после того, как стало известно, что Meta разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне ситуации вокруг Украины.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. При этом отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в принадлежащих компании соцсетях, если он не относится к разряду запрещенных.

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