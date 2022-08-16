Комитет ГД направит генпрокурору запрос о возможности разблокировки Instagram

Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству направит письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой изучить возможность разблокировки Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник, 16 августа, глава комитета Александр Демин.

Это решение Демин объяснил тем, что посты, связанные с антироссийской пропагандой и призывами к насилию, модерируются и удаляются из соцсети, что может послужить основанием для разблокировки. Кроме того, указал он, за время блокировки Instagram доходы блогеров упали на 70–90%. Также представители малого и среднего бизнеса лишились одного из немногих доступных способов продвигать свой продукт.

«Мы напишем письмо генпрокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram какую-то антироссийскую пропаганду, заявления по дискриминации России. И если действительно на текущий момент это все модерируется, убирается и соцсеть пошла нам навстречу, то тогда предложить ее разблокировать», — сказал Демин на встрече с блогерами в Екатеринбурге.

Как добавил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), вопрос о разблокировке Instagram планируется поднять с трибуны на первом заседании осенней сессии нижней палаты парламента.

Ранее, 12 августа, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи, член фракции «Единая Россия» Антон Горелкин рассказал, что соцсеть может быть разблокирована в России при условии, если она изменит свою политику и принесет извинения гражданам РФ. В частности, он указал, что должны быть заблокированы призывы к убийству россиян. Без соблюдения этих условий Instagram не сможет достичь конструктивного взаимодействия с российским регулятором, сказал Горелкин.

Instagram был заблокирован на территории России 14 марта. Решения о блокировке были приняты после того, как стало известно, что Meta разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне ситуации вокруг Украины.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. При этом отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в принадлежащих компании соцсетях, если он не относится к разряду запрещенных.