Шеф-повар поделился лучшими рецептами к праздничному столу на Яблочный спас

Яблочный Спас отмечают россияне в пятницу, 19 августа. Традиционно в этот день на столы подают различные блюда из яблок. Шеф-повар Андрей Сулима в беседе с «Известиями» поделился интересными праздничными рецептами с добавлением плодов.

Праздничный яблочный пирог

Так, эксперт посоветовал приготовить к праздничному столу французский перевернутый пирог с яблоками. По его словам, это блюдо лучше готовить в термостойкой сковороде, которую можно ставить в духовку. Если нет такой сковороды, то можно использовать форму для выпекания, но вкус будет отличаться.

Для начала необходимо взять 200 г сахара, растопить на медленном огне до светло-коричневого цвета, добавить 350 г воды и уварить примерно вполовину, чтобы были достаточно плотные пузыри карамели. Добавить палочку корицы и две-три веточки бадьяна.

«Пока карамель уваривается, берем 10–12 красных или зеленых яблок среднего размера. Их режем пополам, вырезаем сердцевину и делим каждую половинку на 3–4 части дольками. Затем яблоки нужно положить в карамель и уваривать около 10–15 минут до загустения, периодически помешивания. В результате в сковороде должно остаться 150–200 г жидкости. Выключаем огонь и оставляем сковороду на 10 минут, а потом вынимаем корицу и бадьян», — рассказал Сулима.

За это время следует сделать бисквит из пяти яиц и семи столовых ложек сахара с горкой. Ингредиенты необходимо взбить миксером на максимальной скорости до густой пены и потом добавить семь ложек муки с горкой и вымешать массу лопаткой. По желанию, можно использовать половину чайной ложки разрыхлителя.

«После того как тесто стало однородным, необходимо его вылить на средину сковороды, и далее оно само растечется по краям. Самый важный момент — заблаговременно включить духовку, иначе бисквит осядет, пока духовой шкаф будет разогреваться. Духовка бисквит ждать может, а бисквит духовку ждать не будет», — подчеркнул шеф-повар.

По его словам, пирог необходимо выпекать 50–70 минут в зависимости от размера блюда. Если диаметр сковороды меньше среднего, а бисквит толще, то пирогу потребуется дольше времени в духовке.

В конце важно пройти по краям формы лопаткой и перевернуть сковороду, в противном случае, когда десерт остынет, яблоки прилипнут ко дну и блюдо будет сложно вынуть из посуды. Для того чтобы пирог перевернуть аккуратно, необходимо взять большую тарелку или противень и прижать к сковороде. В итоге получаются яблоки сверху, а тесто снизу, пояснил Сулима.

Вальдорфский салат с яблоками

Еще один необычный рецепт с яблоками — американский вальдорфский салат. Для него потребуются три яблока, один корень сельдерея, 100 г запеченных грецких орехов, два апельсина или четыре мандарина, порезанных дольками, 100 г сметаны, две столовые ложки сока лимона и зелень для оформления.

«Ингредиенты необходимо помыть и почистить, у яблок вырезать сердцевину и, по желанию, удалить кожу. Нарезать сельдерей и яблоки соломкой, смешать со сметаной, добавить сок лимона, соль по вкусу и щепотку сахара. Блюдо выкладываем горкой на тарелку, оформляем обжаренными орехами, кусочками апельсина или мандарина, а затем украшаем зеленью», — описал рецепт шеф-повар.

Яблочный Спас является вторым из трех важных августовских православных праздников. Так, 14 августа верующие отмечали Медовый Спас, о традициях которого «Известиям» рассказал священник, настоятель собора Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков. 29 августа в России будут праздновать Ореховый Спас.