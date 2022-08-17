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Зампреду правительства Ленинградской области Харлашкину предъявили обвинение

Зампреду правительства Ленинградской области Харлашкину предъявили обвинение в превышении полномочий
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Фото: gov.spb.ru
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Руководитель Дирекции транспортного строительства Вячеслав Урусов и бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин задержаны, они обвиняются в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Об этом 18 августа заявили в Следственном комитете (СК) РФ.

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В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствием установлено, что в 2015 году комитетом под банковскую гарантию, выданную АО «Россельхозбанк», заключен государственный контракт с ОАО «Метрострой» на строительство объектов Красносельско-Калининской линии Санкт-Петербургского метрополитена. Функции по контролю и надзору за строительством и целевым расходованием средств по данному контракту осуществлял комитет, а в дальнейшем — ГКУ «Дирекция транспортного строительства», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Урусов и Харлашкин, зная о неудовлетворительном финансовом положении ОАО «Метрострой», явно выходя за пределы своих полномочий и в нарушение соглашения о банковской гарантии, в 2019–2020 годах разрешили этой организации использовать полученные по государственному контракту авансовые платежи нецелевым образом — на погашение долгов перед сторонними организациями.

«В результате ОАО «Метрострой» свои обязательства по контракту в полном объеме не исполнило, сорвав строительство социально значимого объекта транспортной инфраструктуры города, а банк по банковской гарантии возместил комитету более 1,4 млрд рублей. Таким образом, в результате противоправных действий соучастников существенно нарушены интересы общества и государства, а банку причинен материальный ущерб», — пояснили в СК.

О задержании Харлашкина ранее в этот день сообщил источник «Известий». По его информации, по месту жительства чиновника проведены обыски.

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