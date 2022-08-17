Задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭКу Сергей Харлашкин задержан. Об этом 17 августа сообщил источник «Известий».

По его информации, по месту жительства чиновника проведены обыски. Его задержали в ночь на среду.

Следствие просит арестовать Харлашкина до 15 октября по ч 3. ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ходатайство Следственного комитета об аресте поступило в Басманный суд Москвы.

Источники РБК в свою очередь утверждают, что, по предварительным данным, Харлашкин проходит по делу о взятке при дорожном строительстве. Также утверждается, что следственные действия были проведены и в офисах, и в местах проживания сотрудников коммерческих компаний, имеющих отношение к расследованию. Кроме того, издание сообщило, что Харлашкина сопроводили в Москву для проведения следственных мероприятий.

Харлашкин был назначен на пост заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу в 2020 году.

10 августа бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко осудили на 11 лет колонии строгого режима. В ходе расследования выявлено 18 фактов получения взяток на общую сумму более 23 млн рублей.