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В Минпромторге оценили вероятность дефицита премиум-наушников в России

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) РФ прокомментировали «Известиям» сообщения об истощении запасов премиальных наушников в российских магазинах.

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15 августа газета «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщила о сокращении запасов премиальных наушников брендов Sennheiser, Marshall, Sony, JBL и других в магазинах. По данным издания, из-за прекращения поставок запасы таких наушников могут закончиться уже к концу этого квартала. В то же время некоторые специалисты заверили, что никакого дефицита нет и такая продукция ввозится в Россию по параллельному импорту.

В Минпромторге отметили, что не все вышеуказанные бренды относятся к премиальным. В ведомстве указали, что к этой категории наушников относятся единицы товара дороже 30 тыс. рублей.

«Вопросы, непосредственно касающиеся дефицита поставок аудиотехники, могут прокомментировать основные торговые сети, маркетплейсы электроники и цифровой техники. Однако, исходя из статьи газеты, торговыми сетями дефицита продукции не наблюдается», — отметили в Минпромторге.

При этом там признали, что за первое полугодие текущего года произошло снижение импортных поставок премиальных on-ear-наушников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50% (в натуральном выражении на 3 тыс. пар).

«Со стороны Минпромторга РФ отмечаем недостаточную представленность продукции российского производства в профильных магазинах. <...> На сегодняшний день в России работает порядка 10 производителей наушников — предприятий малого и среднего бизнеса. Одними из ключевых брендов являются Kennerton, Snorry, StereoPravda, MyST Audio, «Перун» и др.», — добавили в министерстве.

Там указали, что годовой объем производства этих компаний составляет до 8 тыс. наушников, что позволяет покрыть недостающее количество импортных товаров.

12 августа специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям», что в случае дефицита ритейлеры в России найдут новых поставщиков техники для параллельного импорта.

По его словам, заместить выпадающие из российского рынка бренды невозможно — скорее будут открываться новые каналы параллельного импорта, но не только из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теоретически с этим могут помочь страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Турция.

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