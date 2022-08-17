Сайт «Единой России» подвергся DDoS-атаке

На сайт «Единой России» совершена мощная DDoS-атака. Об этом в среду, 17 августа, сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день.

«В последние дни их вектор сузился — совершаются попытки нарушить работоспособность официального сайта партии. Пиковая мощность атак составила десятки гигабит/с, а для их проведения задействуются десятки тысяч IP-адресов как российских, так и по всему миру», — говорится в сообщении.

В партии сообщили, что атаки совершались также с IP-адресов США, Кореи и стран Восточной и Северной Европы.

29 июня сайт российской государственной корпорации «Роскосмоса» в очередной раз подвергся DDoS-атаке. Как рассказал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец, прошлые атаки происходили из-за рубежа, а в этот раз «из родного Екатеринбурга».

23 июня федеральные и региональные порталы «Госуслуги» также подверглись кибератакам. На следующий день в Минцифры РФ сообщили, что больше суток они успешно отражали массовые хакерские атаки на портал, которые были инициированы украинской стороной.