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В Госдуме назвали причины роста афер с жильем

Депутат Кошелев: отсутствие контроля за законностью сделок приводит к аферам с жильем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В числе причин роста мошенничества с недвижимостью — отсутствие эффективного правового регулирования и должного контроля за соблюдением законности сделок. Об этом в среду, 17 августа, «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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Как теперь черные риелторы обманывают доверчивых граждан

Как указал специалист, в российском законодательстве пока отсутствует понятие «риелтор», поэтому из-за отсутствия системы допуска на рынок появляются сомнительные специалисты и мошенники.

«Люди часто пытаются сэкономить на услугах риелтора. Но сделки с недвижимостью таят в себе огромное количество рисков. В арсенале аферистов масса мошеннических схем. Среди них подлог договора и подделка доверенностей», — рассказал он.

Также мошенники часто используют пустые квартиры, хозяин которой умер или давно не появлялся. В таких случаях выписывается фальшивая доверенность на распоряжение, после чего мошенники вызывают взломщика замков и получают доступ в квартиру. Дальше подделывают иные документы и справки, а после продажи исчезают. Такой же механизм могут использовать и со съемной квартирой, сказал парламентарий.

На существующую проблему в феврале 2021 года обратил внимание и президент России Владимир Путин, поручив разобраться с мошенничеством на рынке жилья, в частности с проблемой «черных риелторов».

Госдума уже прорабатывает законодательные механизмы формирования правового поля деятельности риелторов, а также введение обязательного лицензирования как механизма допуска на рынок, сказал Кошелев.

«Отдельное внимание необходимо уделить цифровизации процесса заключения сделки. Так, цифровая сделка защитит стороны от подлога документов и подделки подписей. Рынок должен стать прозрачным и безопасным для граждан», — подчеркнул депутат.

Ранее, в мае, в Омской области завершилось расследование уголовного дела о 28 эпизодах мошенничества с материнским капиталом. Фигурантами по нему проходят четыре человека. Следствие полагает, что в период с января 2017 года по август 2020-го обвиняемые склоняли женщин — получательниц маткапитала к заключению фиктивных сделок на получение займов в их кредитном кооперативе для покупки жилья. Выбранные дома обычно оказывались в отдаленных северных районах Омской области.

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