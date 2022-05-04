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Группа риелторов ожидает суда за махинации с маткапиталом в Омской области

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В Омской области завершилось расследование уголовного дела о 28 эпизодах мошенничества с материнским капиталом. Фигурантами по нему проходят четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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«Организатором является 43-летний руководитель кредитного потребительского кооператива, соучастниками — трое его знакомых. Все обвиняемые имели опыт риелторской деятельности и навыки работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что в период с января 2017 года по август 2020-го обвиняемые склоняли женщин —получательниц маткапитала к заключению фиктивных сделок на получение займов в их кредитном кооперативе для покупки жилья. Выбранные дома обычно оказывались в отдаленных северных районах Омской области, уточняет ИА «Город55».

Затем недвижимость оформлялась в собственность клиенток, а на счета кооператива поступали средства из материнского капитала. Полученные таким образом деньги аферисты распределяли между собой и тратили по своему усмотрению.

По данным следствия, за 3,5 года было совершено 28 преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Общий размер ущерба, причиненный федеральному бюджету, превысил 12 млн рублей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Отмечается, что своих клиенток мошенники находили через объявления, которые размещали в районных газетах и интернете. В них злоумышленники обещали помочь в распоряжении средствами маткапитала.

В ходе следствия было допрошено более 50 свидетелей, проведен ряд экспертиз. На имущество обвиняемых наложен арест. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

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