Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
Мир
В Совфеде допустили запуск «Северного потока – 2» в случае «тяжких времен» для ФРГ
Мир
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Мир
Аналитик назвал «Северный поток – 2» спасением для немецкой экономики
Мир
Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Общество
Путин призвал не поднимать излишне цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Мир
В ОПЕК заявили о непричастности к росту цен на газ и нефть
Мир
В МГИМО оценили шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии
Мир
Минобороны РФ заявило о бегстве под Соледаром более трети 10-й бригады ВСУ
Мир
Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

Трихолог дал советы по уходу за поврежденными солнцем волосами

Трихолог Абрамов предостерег от покраски волос после отпуска
0
Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Christin Klose
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После воздействия солнца и морской воды волосы становятся слабыми и сухими, поэтому им необходим специальный уход. Об этом в среду, 17 августа, заявил трихолог Георгий Абрамов.

Уколотая рана: косметолог рассказала, чем опасны процедуры на дому
Последствия могут быть разные — от мелких неприятностей до летального исхода

«Чего бы я не стал делать, так это красить волосы в другой цвет. Завивать или выпрямлять волосы тоже не следует какое-то время после отпуска. Дело в том, что все эти процедуры влияют на ствол волоса, его фактуру, и получается только хуже. Отложить процедуры надо хотя бы на месяц или полтора», — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

Он подчеркнул, что пострадавшим волосам нужен нейтральный шампунь и сравнительно частое мытье волос. Также трихолог посоветовал сделать восстанавливающие маски для волос три-четыре раза с интервалом в 10–14 дней, дополняет RT.

«Кстати, чтобы защитить волосы от солнца, желательно носить головной убор», — посоветовал Абрамов.

10 августа врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышляева заявила, что добавление в рацион ряда продуктов поможет в борьбе с выпадением волос. По ее словам, витамины группы B останавливают выпадение волос и борются с сухостью — витамин B находится в мясе, твороге, орехах, гречке, морской рыбе, яйцах и молоке.

Также, по словам врача, витамин С укрепляет волосяные фолликулы и питает корни волос. Он содержится в цитрусовых, зелени, свежих овощах и фруктах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022