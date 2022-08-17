Трихолог дал советы по уходу за поврежденными солнцем волосами

После воздействия солнца и морской воды волосы становятся слабыми и сухими, поэтому им необходим специальный уход. Об этом в среду, 17 августа, заявил трихолог Георгий Абрамов.

«Чего бы я не стал делать, так это красить волосы в другой цвет. Завивать или выпрямлять волосы тоже не следует какое-то время после отпуска. Дело в том, что все эти процедуры влияют на ствол волоса, его фактуру, и получается только хуже. Отложить процедуры надо хотя бы на месяц или полтора», — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

Он подчеркнул, что пострадавшим волосам нужен нейтральный шампунь и сравнительно частое мытье волос. Также трихолог посоветовал сделать восстанавливающие маски для волос три-четыре раза с интервалом в 10–14 дней, дополняет RT.

«Кстати, чтобы защитить волосы от солнца, желательно носить головной убор», — посоветовал Абрамов.

10 августа врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышляева заявила, что добавление в рацион ряда продуктов поможет в борьбе с выпадением волос. По ее словам, витамины группы B останавливают выпадение волос и борются с сухостью — витамин B находится в мясе, твороге, орехах, гречке, морской рыбе, яйцах и молоке.

Также, по словам врача, витамин С укрепляет волосяные фолликулы и питает корни волос. Он содержится в цитрусовых, зелени, свежих овощах и фруктах.