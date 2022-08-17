Вылетевший из Пулково самолет полтора часа кружит над Ладожским озером

Вылетевший из Пулково в Санкт-Петербурге самолет почти полтора часа кружит над Ладожским озером. По информации «Известий», воздушное судно, выполнявшее рейс в Екатеринбург, вернется в аэропорт вылета по технической причине.

Командир судна сообщил наземным службам о некорректной работе датчика механизации крыла. В связи с этим было принято решение о возврате самолета. Посадка планируется после выработки топлива.

Борт управляется штатно, аварийная посадка авиакомпанией не объявлялась. В аэропорту готовятся к нештатной встрече воздушного судна. Пассажиры будут отправлены в Екатеринбург резервным судном. Оно готово к вылету.

26 июля стало известно, что в аэропорту Южно-Сахалинска совершил аварийную посадку самолет из Москвы. У лайнера спустило колесо на основной стойке.