Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
Мир
В Совфеде допустили запуск «Северного потока – 2» в случае «тяжких времен» для ФРГ
Мир
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Мир
Аналитик назвал «Северный поток-2» спасением для немецкой экономики
Мир
Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Общество
Путин призвал не поднимать излишне цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Мир
В ОПЕК заявили о непричастности к росту цен на газ и нефть
Мир
В МГИМО оценили шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии
Мир
Минобороны РФ заявило о бегстве под Соледаром более трети 10-й бригады ВСУ
Мир
Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

Вылетевший из Пулково самолет полтора часа кружит над Ладожским озером

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вылетевший из Пулково в Санкт-Петербурге самолет почти полтора часа кружит над Ладожским озером. По информации «Известий», воздушное судно, выполнявшее рейс в Екатеринбург, вернется в аэропорт вылета по технической причине.

Крылья с ответом: разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее
Как новая система контроля позволит предотвратить аварийные ситуации

Командир судна сообщил наземным службам о некорректной работе датчика механизации крыла. В связи с этим было принято решение о возврате самолета. Посадка планируется после выработки топлива.

Борт управляется штатно, аварийная посадка авиакомпанией не объявлялась. В аэропорту готовятся к нештатной встрече воздушного судна. Пассажиры будут отправлены в Екатеринбург резервным судном. Оно готово к вылету.

26 июля стало известно, что в аэропорту Южно-Сахалинска совершил аварийную посадку самолет из Москвы. У лайнера спустило колесо на основной стойке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022