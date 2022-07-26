Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

В аэропорту Южно-Сахалинска совершил аварийную посадку самолет из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани 26 июля.

У лайнера спустило колесо на основной стойке, пишет astv.ru. К месту по сигналу стянули все оперативные службы.



Рейс SU-1746 благополучно сел около 15:11 (7:11 мск), отмечает издание. О пострадавших не сообщается.

Ранее, 12 мая, в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет с неисправными тормозами. Признаков возгорания на воздушном судне после остановки не было.