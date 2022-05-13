В Шереметьево экстренно сел самолет «без тормозов»

В московском аэропорту Шереметьево в четверг, 12 мая, совершил аварийную посадку самолет с неисправными тормозами.

По данным «Известий», речь идет о Boeing-737, выполняющем рейс Москва — Волгоград.

У самолета возникли серьезные проблемы с работой тормозной системы.

Признаков возгорания на воздушном судне после остановки не видно.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Аналогичный инцидент произошел ранее, 31 января. Тогда же в московском аэропорту Шереметьево у готовившегося к посадке самолета сработал датчик неисправности тормозов. Речь шла про пассажирский Airbus A320 рейса Краснодар–Москва.

До этого, 3 января, рейс Москва–Хабаровск FV6287 авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. По информации «Известий», в процессе полета у Boeing-777 была зафиксирована неустойчивая работа обоих двигателей.