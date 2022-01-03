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Рейс Москва-Хабаровск вернулся в Шереметьево из-за технических проблем

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Рейс Москва–Хабаровск FV6287 авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок в понедельник, 3 января.

По информации «Известий», в процессе полета у Boeing-777 была зафиксирована неустойчивая работа обоих двигателей. Самолет развернулся в районе города Кирова и вернулся в аэропорт вылета. На данный момент лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет.

2 января самолет, выполнявший рейс Москва–Челябинск, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной возвращения воздушного судна стало срабатывание датчика неисправности бортового компьютера. Перед посадкой воздушное судно дало девять кругов вблизи аэропорта, чтобы выработать топливо. Сама посадка прошла благополучно.

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