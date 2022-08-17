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В Курской области заявили о готовности забрать памятник Т-34 из Нарвы

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Фото: РИА Новости/Хасан Ингин
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Власти Курской области готовы забрать из эстонской Нарвы памятник танку Т-34, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Мы готовы забрать легендарную «тридцать четвёрку» с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почётное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги», — говорится в сообщении.

Старовойт подчеркнул, что инициативная группа местных жителей также разместила в интернете петицию о переносе памятника в Курскую область.

Кроме того, губернатор поблагодарил жителей Нарвы, возложивших цветы на месте памятника.

16 августа власти Эстонии приняли решение перенести памятник Т-34 в музей.

Нарва — третий по величине город Эстонии после Таллина и Тарту. Его население — около 60 тыс. человек, где более 95% жителей считают родным языком русский.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. При этом премьер-министр страны Кая Каллас отметила, что каждым мемориалом необходимо заниматься отдельно.

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