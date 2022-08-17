Эксперт предупредил о возможности отключения водоотведения за долги

Поставщик ЖКУ может отключить водоотведение за неуплату в течение двух месяцев. Об этом «Известиям» в среду, 17 августа, заявил коммерческий директор ГК «Росводоканал» Александр Запруднов.

По его словам, в многоквартирных жилых домах отключать водоснабжение нельзя по законодательству. Поэтому используются специальные индивидуальные устройства для ограничения услуги водоотведения.

Эксперт указал, что в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, процесс их ограничения или отключения должен проходить в несколько этапов. Они включают правовую оценку, а также экспертизу технической возможности установки «заглушки». Если все-таки приходится прибегнуть к такой мере, то прежде всего нужно заранее уведомить неплательщика. Предупреждение направляется абоненту со всеми важными данными (размер задолженности, причины отключения и предполагаемый срок возобновления услуги) за 20 дней до планируемого визита специалистов. При этом по действующему законодательству поставщик коммунальных услуг вправе взыскивать долг другими методами, например, обратиться в суд, подчеркнул он.

Кроме того, Запруднов отметил, что неполная оплата также является основанием для прекращения предоставления услуг. Но если пользователь обратится к поставщику коммунальных услуг с заявлением о рассрочке платежа, то поставщик может рассмотреть возможность частичной оплаты. Если ЖКУ все же отключили, то нужно оплатить задолженность в полном объеме. Кроме того, нужно будет оплатить расходы по отключению и возобновлению предоставления коммунальной услуги.

Для повторного подключения услуги нужно обращаться напрямую к поставщику коммунальных услуг. Если это управляющая компания, то отправлять запрос следует напрямую в нее. Если квитанции приходят от местного водоканала, то обращаться нужно в агентскую службу предприятия, рассказал Запруднов.

Эксперт также подчеркнул, что для строительства новых объектов водоснабжения и водоотведения (ВиВ) и ремонта городских сетей, нужно значительное финансирование, частью которого является абонентская плата. Поэтому крайне важно вовремя оплачивать ЖКУ, чтобы продолжать модернизацию коммунальной отрасли, заключил он.

16 августа ассоциация АКОН предложила списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан — семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям.

Как ранее писали «Известия», долги россиян за ЖКУ по итогам I квартала 2022 года составили 804,5 млрд рублей. Это новый рекорд: за год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей.