Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан — семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям. Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН (есть у «Известий»). Редакция направила запрос в министерство строительства и ЖКХ.

«Списать долги гражданам, потерявшим трудоспособность или семьям, оставшимся без кормильца, действительно целесообразно. Главное, чтобы все остальные неплательщики понимали, что их долги списывать не планируется», — прокомментировал инициативу эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

По мнению руководителя комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой, предложенную меру можно поддержать при условии, что списание будет происходить только для малоимущих семей.

«Проблему задолженности населения решать необходимо: она тянет всю сферу ЖКХ на дно, и решить ее без каких-либо кардинальных мер, а также без участия государства уже невозможно», — уверен генеральный директор ПАО ГИТ Валерий Ковалев.

Как ранее писали «Известия», долги россиян за ЖКУ по итогам I квартала 2022 года составили 804,5 млрд руб. Это новый рекорд: за год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд руб.

Также в АКОН выступили за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ, следует из письма. Сегодня наличие неплатежей — преграда для получения помощи. Чтобы субсидии были потрачены именно на оплату счетов, а не на что-либо другое, бизнес предложил перечислять деньги напрямую управляющим компаниям (УК) и поставщикам ресурсов.

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Контора спишет: части граждан предложили простить долги за ЖКУ