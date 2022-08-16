Реклама
Прямой эфир
Туризм
Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com
Мир
В Горловке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до восьми
Мир
Минобороны РФ сообщило о подготовке ВСУ провокаций в районе ЗАЭС
Экономика
В США банки выразили готовность работать с российскими облигациями
Мир
Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов
Общество
Путин установил в РФ звание «мать-героиня» для родивших 10 и более детей
Мир
ПВО Сирии сбили две выпущенные со стороны Израиля ракеты
Мир
Шольц высказался против запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам
Мир
После взрыва в ТЦ в Ереване будет объявлен траур
Мир
Путин назвал глупостью попытки Запада «отменить Россию»
Армия
В Минобороны РФ рассказали о мероприятиях в рамках «АрМИ-2022»

Части граждан предложили простить долги за ЖКУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан — семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям. Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН (есть у «Известий»). Редакция направила запрос в министерство строительства и ЖКХ.

Дорого дома: долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей
Почему растут объемы неплатежей за коммуналку

«Списать долги гражданам, потерявшим трудоспособность или семьям, оставшимся без кормильца, действительно целесообразно. Главное, чтобы все остальные неплательщики понимали, что их долги списывать не планируется», — прокомментировал инициативу эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

По мнению руководителя комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой, предложенную меру можно поддержать при условии, что списание будет происходить только для малоимущих семей.

«Проблему задолженности населения решать необходимо: она тянет всю сферу ЖКХ на дно, и решить ее без каких-либо кардинальных мер, а также без участия государства уже невозможно», — уверен генеральный директор ПАО ГИТ Валерий Ковалев.

Как ранее писали «Известия», долги россиян за ЖКУ по итогам I квартала 2022 года составили 804,5 млрд руб. Это новый рекорд: за год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд руб.

Также в АКОН выступили за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ, следует из письма. Сегодня наличие неплатежей — преграда для получения помощи. Чтобы субсидии были потрачены именно на оплату счетов, а не на что-либо другое, бизнес предложил перечислять деньги напрямую управляющим компаниям (УК) и поставщикам ресурсов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Контора спишет: части граждан предложили простить долги за ЖКУ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022