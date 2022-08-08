Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирены тревоги сработали в Израиле после вступления в силу перемирия
Мир
Премьер Израиля заявил о достижении целей операции в секторе Газа
Общество
Вильфанд предупредил о спаде жары в Москве
Мир
Глава АдГ назвала ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины
Мир
Зеленский назвал референдумы условием отказа от переговоров с Россией
Мир
В Ливане сообщили о смене курса первого сухогруза с украинским зерном
Мир
Немецкая газета обвинила Европу в энергокризисе в странах третьего мира
Мир
В конгрессе США назвали мошенничеством поставки оружия на Украину
Мир
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 41
Мир
Немецкий политик допустил беспорядки в стране на фоне кризиса
Мир
В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Мир
Министр обороны Израиля поручил готовиться к возобновлению боевых действий

Долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Долги граждан за ЖКУ за год рекордно выросли на 7,6% (или 56,6 млрд рублей) и достигли 804,5 млрд рублей — в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом «Известиям» сообщили в Росстате. Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, перед УК — на 3%, добавили там.

Долговое время: бизнес предупредил о риске роста долгов за коммуналку
Как это скажется на подготовке к отопительному сезону и какие меры предложили энергетики

В 2021 году наблюдалось уменьшение задолженности граждан перед УК по сравнению в 2020 годом — примерно на 6%, уточнили в Росстате. Во время пандемии действовал мораторий на начисление пени за неуплату, в 2021-м же это послабление отменили.

В этом году рост долгов снова набрал обороты. В числе причин — кризис: увеличение задолженности граждан обусловлено подорожанием стоимости товаров и услуг, тогда как зарплата, как правило, не индексируется, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Ежегодное повышение тарифов за коммуналку не учитывает динамику доходов населения, отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В таких условиях у малоимущих семей зачастую нет возможности заплатить за ЖКУ, подчеркнула руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

По ее словам, негативное влияние оказал и полугодовой мораторий на банкротство, который введен с 1 апреля. Эта мера ограничивает процедуру списания долгов. По ее словам, даже если удается отсудить задолженность у неплательщиков, банки отказываются списывать средства у нарушителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известиям»:

Дорого дома: долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022