Долги граждан за ЖКУ за год рекордно выросли на 7,6% (или 56,6 млрд рублей) и достигли 804,5 млрд рублей — в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом «Известиям» сообщили в Росстате. Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, перед УК — на 3%, добавили там.

В 2021 году наблюдалось уменьшение задолженности граждан перед УК по сравнению в 2020 годом — примерно на 6%, уточнили в Росстате. Во время пандемии действовал мораторий на начисление пени за неуплату, в 2021-м же это послабление отменили.

В этом году рост долгов снова набрал обороты. В числе причин — кризис: увеличение задолженности граждан обусловлено подорожанием стоимости товаров и услуг, тогда как зарплата, как правило, не индексируется, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Ежегодное повышение тарифов за коммуналку не учитывает динамику доходов населения, отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В таких условиях у малоимущих семей зачастую нет возможности заплатить за ЖКУ, подчеркнула руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

По ее словам, негативное влияние оказал и полугодовой мораторий на банкротство, который введен с 1 апреля. Эта мера ограничивает процедуру списания долгов. По ее словам, даже если удается отсудить задолженность у неплательщиков, банки отказываются списывать средства у нарушителей.

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Дорого дома: долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей