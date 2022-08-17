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Путин призвал не поднимать излишне цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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При борьбе с алкоголизмом излишне поднимать цены на спиртные напитки нельзя, надо пропагандировать здоровый образ жизни и развивать инфраструктуру для занятия спортом, улучшать здравоохранение. Об этом 17 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым в режиме видеоконференции.

Глава государства обратил внимание на показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе: в 2021 году зафиксированы 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.

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«Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее», — сказал он.

По мнению российского лидера, первым делом нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни.

«Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, всё не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься», — отметил Путин.

Во-вторых, нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом и культурой, подчеркнул он.

«Затем вопросы здравоохранения. Целевым образом нужно этим заниматься. Здесь есть над чем работать», — добавил глава государства.

Ранее, 9 августа, в ходе дистанционной встречи с исполняющим обязанности Кировской области Александром Соколовым Путин обратил внимание на алкоголизацию населения в моногородах региона. Он связал это явление, среди прочего, с низкими доходами граждан.

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