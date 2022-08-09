Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Кировской области Александром Соколовым 9 августа отметил ряд проблем в моногородах и призвал не «лакировать» ситуацию.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», — отметил глава государства.

По его словам, в настоящий момент в Кировской области 11 подобных населенных пунктов, четыре из которых остро нуждаются в постоянном контроле. Путин сказал Соколову, что тот не справится со всеми задачами по развитию Кировской области в одиночку, и поручил активнее взаимодействовать с федеральными властями. Кроме того, глава государства поручил активнее заниматься вопросом газификации населенных пунктов.

18 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин назвал снижение уровня бедности в стране основной целью правительства.