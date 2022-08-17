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Mini и Lada повысили цены на автомобили в России

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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С 1 по 15 августа 2022 года в России подорожали новые автомобили только двух марок: Mini и Lada. Об этом 17 августа сообщило аналитическое агентство «Автостат».

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По информации специалистов, в первой половине августа британский премиум-бренд Mini поднял цены на весь модельный ряд за исключением электромобилей. Удорожание составило от 137 000 до 160 000 рублей, что эквивалентно 4 — 22% (в зависимости от модели).

АвтоВАЗ за это время повысил цены на две модели. Седан Lada Granta Drive Active в версии Classic’22 прибавил в цене 5 000 рублей, а в комплектации Comfort’22 — 44 000 рублей. Удорожание этой модели составило от 0,6% до 5,2%.

В свою очередь семейство автомобилей Lada Largus во всех комплектациях стало дороже на 65 000 рублей, рост цены составил от 4,5 до 5,3%.

По оценке экспертов, после резкого весеннего удорожания автомобилей летом этого года автопроизводители практически не повышают цены. В июле 2022 года подорожали автомобили только у китайской марки JAC.

Аналитики сообщили, что при этом целый ряд автокомпаний еще не обновили информацию о ценах на своих сайтах. У некоторых она отсутствует, а у других представлена по состоянию на февраль или март текущего года. Среди таких автопроизводителей Audi, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Skoda и Volvo.

15 августа «Автостат» сообщил, что за первую неделю августа 2022 года в России было куплено 3342 новых легковых автомобиля Lada, что составляет 39,3% от общего объема. По модельным предпочтениям россияне чаще всего приобретали автомобили Lada Granta, Lada Vesta и китайский кроссовер Haval Jolion.

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