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Минобороны РФ впервые показало сбитый на Украине беспилотник Bayraktar TB2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министерство обороны России на форуме «Армия-2022» в среду, 17 августа, впервые продемонстрировало турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сбитый в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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Отмечается, что объект был ликвидирован российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР). Беспилотник был вооружен управляемыми бомбами MAM-L и MAM-C.

«Байрактар» здесь почти с первого дня, как открылась выставка. Я думаю, что демонстрируется в первый раз. <..> был практически в разрушенном состоянии, его немножко восстановили, подреставрировали — готов к показу», — рассказал ТАСС преподаватель Военной академии воздушно-космической обороны подполковник Антон Хаперский.

16 августа захваченную у Вооруженных сил Украины (ВСУ) технику выставили в парке «Патриот». Предварительно доступ на экспозицию открыт только делегациям, однако уже 20 августа заработает для всех.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области. В ходе мероприятия заключаются контракты на изготовление и поставки в вооруженные силы новейших российских вооружений.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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