Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны подписало контракт на поставку системы ПВО С-500 в войска
Мир
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Мир
Китай призвал одуматься сторонников независимости Тайваня
Экономика
Швейцарский производитель шоколада Lindt заявил об уходе с российского рынка
Мир
Китай направил пять военных кораблей и 17 самолетов в сторону Тайваня
Экономика
IKEA ликвидирует управлявшую магазинами в России компанию
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП на военном складе в Крыму
Мир
В Великобритании расконсервируют крупнейшее газохранилище
Мир
Движение на российско-эстонской границе возобновлено
Туризм
Финляндия сократит число выдаваемых россиянам турвиз в 10 раз с 1 сентября
Мир
В МИД Украины усомнились в единстве ЕС по вопросу запрета на въезд для россиян
Общество
Аксенов заявил о сокращении маршрутов поездов в Крым из-за ЧП под Джанкоем

В парке «Патриот» выставили захваченную у ВСУ технику

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной военнослужащими армии РФ в ходе специальной военной операции на Украине, открылась в парке «Патриот». В настоящее время экспозицию посещают делегации, 20 августа начнется работа для посетителей, 16 августа сообщили в Минобороны.

Во все орудия: Путин рассказал о перспективном вооружении России
Что отечественный ВПК может предложить союзникам и партнерам РФ

Большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными. Всего представлено более 450 образцов вооружения. Можно увидеть Bayraktar TB2, представленные на рынке дроны, переделанные националистами под боевые. Гостям выставки предлагают осмотреть военные автомобили — британский Saxon, австрийский Pinzgauer 712M, южноафриканский Mamba Mk2 и немецкую машину разминирования MineWolf.

Посетители выставки смогут увидеть американскую гаубицу M777, снаряды украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и обломки ракеты «Точка-У2. Также на выставке есть образцы десятков видов стрелкового оружия производства США и стран Европы, противотанковые ракетные комплексы.

В описании к экспонатам указывается, где они были захвачены.

Экспозиция «Альянс обетованный» рассказывает об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодежью. На ней показаны школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, меню украинских баров и заведений общепита, символика террористического, запрещенного в России батальона «Азов».

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области. В ходе мероприятия заключаются контракты на изготовление и поставки в вооруженные силы новейших российских вооружений.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022