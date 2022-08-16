В парке «Патриот» выставили захваченную у ВСУ технику

Выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной военнослужащими армии РФ в ходе специальной военной операции на Украине, открылась в парке «Патриот». В настоящее время экспозицию посещают делегации, 20 августа начнется работа для посетителей, 16 августа сообщили в Минобороны.

Большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными. Всего представлено более 450 образцов вооружения. Можно увидеть Bayraktar TB2, представленные на рынке дроны, переделанные националистами под боевые. Гостям выставки предлагают осмотреть военные автомобили — британский Saxon, австрийский Pinzgauer 712M, южноафриканский Mamba Mk2 и немецкую машину разминирования MineWolf.

Посетители выставки смогут увидеть американскую гаубицу M777, снаряды украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и обломки ракеты «Точка-У2. Также на выставке есть образцы десятков видов стрелкового оружия производства США и стран Европы, противотанковые ракетные комплексы.

В описании к экспонатам указывается, где они были захвачены.

Экспозиция «Альянс обетованный» рассказывает об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодежью. На ней показаны школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, меню украинских баров и заведений общепита, символика террористического, запрещенного в России батальона «Азов».

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области. В ходе мероприятия заключаются контракты на изготовление и поставки в вооруженные силы новейших российских вооружений.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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