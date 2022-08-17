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В Рособоронэкспорте рассказали о продажах «Калибров» за рубеж

Глава Рособоронэкспорта Михеев: Россия продает за рубеж аналоговые версии ракет «Калибр»
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия продает за рубеж аналоговые версии ракет «Калибр», рассказал 17 августа глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

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«Рособоронэкспорт уже несколько лет успешно продвигает и поставляет экспортные аналоги этих ракетных систем — Club-S и Club-N. Они пользуются большим спросом среди зарубежных эксплуатантов российских подводных лодок и надводных кораблей. Кроме того, существует возможность установки этих комплексов на корабли иностранного производства», — цитирует его «Интерфакс».

Михеев отметил, что иностранные партнеры высоко оценили возможности ракетных систем «Калибр».

27 июля стало известно, что старейшая подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Алроса», оснащенная ракетами «Калибр», впервые за восемь лет выйдет в море для прохождения испытаний.

9 мая зампред правительства России Юрий Борисов рассказал, что Россия занимается созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для разнообразных носителей, чтобы наносить удары с земли, воздуха и моря. Он указал, что по своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств.

По его словам, такими ракетами будут оснащены модернизированные и перспективные авиационные комплексы, уже начали проводиться испытания на ракетоносцах Ту-22М3М.

«Калибр» — семейство российских крылатых ракет большой дальности, которыми оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

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