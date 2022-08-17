Uniper понес миллиардные убытки из-за сокращения поставок газа из России

Германский энергоконцерн Uniper получил миллиардные убытки в первом полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Об этом компания сообщила в среду, 17 августа.

По словам главы компании Клауса-Дитер Маубаха, Uniper в течение нескольких месяцев играл решающую роль в стабилизации поставок газа в Германию, и это дорого обошлось концерну.

«Федеральное правительство Германии признало это и предприняло решительные действия. 22 июля федеральное правительство, Uniper и Fortum договорились о пакете мер по стабилизации Uniper. Это предотвратит цепную реакцию, которая нанесла бы гораздо больший ущерб. Нашим главным приоритетом сейчас является скорейшее осуществление стабилизационного пакета», — приводятся слова Маубаха в сообщении Uniper.

В компании уточнили также, что в I полугодии Uniper получил чистый убыток по МСФО в размере €12 млрд, из которых €6,5 млрд связаны с ожидаемыми будущими последствиями сокращения поставок газа, говорится в сообщении. Кроме того, €2,7 млрд убытка пришлись на обесценение доли концерна в «Северном потоке – 2» и активов в российской электроэнергетике.

Чистый долг Uniper вырос с €324 млн до €2,057 млрд.

В июле сообщалось, что правительство Германии выкупит 30% акций оказавшейся на грани краха Uniper.

Uniper, являющийся дочерней компанией финской Fortum, оказался в тяжелом положении из-за энергетического кризиса в Европе. 18 июля сообщалось, что компания начала отбор газа из хранилищ и предупредила клиентов о росте цен.

В конце июля цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей и продолжают расти. Европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок энергоресурса из РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.