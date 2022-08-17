Власти США пытаются скрыть свою вину в обострении украинского кризиса, однако международное сообщество не верит заявлениям Белого дома, считает обозреватель газеты «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.

По его словам, США не могут избежать обвинений в качестве главного виновника конфликта на Украине. Се Линьлинь отмечает, что Соединенные Штаты Америки сознательно обострили ситуацию ради своего превосходства. Спецоперация России, считает эксперт, стала реакцией на постоянное расширение НАТО.

Автор отмечает заинтересованность США в таком конфликте, так как в этом случае Вашингтон получает возможность усилить контроль над Европой.

13 августа газета Daily Express сообщила, что глобальный миропорядок стремительно меняется и США теряют контроль над браздами правления в нем.

Одним из свидетельств потери США своих позиций в мире называли переговоры президента страны Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа написал 30 июля для The American Spectator, что если у кого-то и были сомнения об окончании «однополярного времени» Америки, то этот телефонный разговор подтверждает это самым худшим образом.

20 июля президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», заявил, что в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Он подчеркнул, что «революционные трансформации» набирают обороты, силу, а изменения необратимы.