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Моравецкий обвинил Германию и Францию в «олигархическом» управлении ЕС
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Моравецкий обвинил Германию и Францию в «олигархическом» управлении ЕС

Премьер Польши Моравецкий обвинил Германию и Францию в управлении ЕС в стиле «олигархии»
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Фото: REUTERS/Virginia Mayo
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия и Франция управляют Евросоюзом в стиле «олигархии». Об этом во вторник, 16 августа, премьер-министр написал на сайте французской газеты Le Monde.

По словам политика, ситуация на Украине раскрыла правду о Европе и показала энергетическую зависимость от России.

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Моравецкий заявил, что многие европейские лидеры были очарованы президентом России Владимиром Путиным и сегодня переживают потрясение. Политик считает, что Европа оказалась в сложившейся ситуации из-за того, что отказалась учитывать мнение стран, помимо Германии и Франции.

«Тот факт, что польский голос игнорируется, является лишь примером более широкой проблемы, с которой сталкивается сегодняшний ЕС. Равенство отдельных государств носит в ней декларативный характер. Политическая практика показывает, что в первую очередь важен голос Германии и Франции. Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и фактической олигархией, в которой власть принадлежит самым сильным», — пишет премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Польский премьер также указывает, что российские интересы на протяжении многих лет были реализованы в ЕС Германией. Премьер ставит вопрос о том, каким будет долгосрочный эффект отмены этого механизма как Европа справится с зависимостью от российской энергии и сырья.

«Если сегодня мы хотим говорить по-настоящему о демократических ценностях, то пришло время для проверки совести Европы. Слишком долго важнейшей ценностью для многих государств была низкая цена российского газа», — заявляет Моравецкий.

13 июля Моравецкий призвал граждан страны утеплить жилье перед наступлением холодов. По словам политика, миллиарды злотых направятся на утепление зданий и помещений, чтобы сократить счета за отопление.

Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям покупать хворост. По словам министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, среди поляков увеличились запросы в лесничества.

В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в рублях. Страна получает российский газ по реверсу из других стран Евросоюза.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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