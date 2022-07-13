Премьер-министр Польши призвал сограждан утеплить жилье перед холодами

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан страны утеплить жилье перед наступлением холодов. Об этом он заявил 13 июля во время выступления.

«Постарайтесь утеплить дома по возможности еще до отопительного сезона», — сказал он на презентации госпрограммы по поддержке утепления домов.

По словам политика, миллиарды злотых направятся на утепление зданий и помещений, чтобы сократить счета за отопление. Воспользоваться программой смогут десятки тысяч домов, заверил польский премьер.

«Все эти программы находятся в вашем распоряжении. Мы делаем их доступнее, для того чтобы немного проще можно было пройти этот сложный сезон, который перед нами», — заключил он.

В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в рублях. Страна получает российский газ по реверсу из других стран Евросоюза.

С 11 июля основной канал поставки российского газа в Европу — газопровод «Северный поток» — остановлен для планового обслуживания. Технические работы продлятся до 21 июля.

В настоящее время на фоне снижения поставок российского газа страны Евросоюза (ЕС) ищут альтернативу топливу и разворачивают программы экономии энергии. Так, ранее в среду Bloomberg сообщило, что ЕС планирует принять ряд неотложных мер в экономике, чтобы смягчить последствия при внезапной остановке поставок российского газа.

В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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