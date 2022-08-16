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Кириенко дал наставления участникам проекта «Твой ход»

Кириенко посоветовал участникам проекта «Твой ход» не уклоняться от жизненных трудностей
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 16 августа посетил гостевой дом всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» в рамках фестиваля «Таврида.АРТ».

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Он встретился с участниками проекта, которые поделились своими впечатлениями от второго сезона и рассказали о подготовленных проектах для конкурса. В частности, в беседе приняли участие активисты проекта из Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Жизнь всегда делает какие-то вызовы, я считаю, что от них не нужно уклоняться», — сказал Кириенко, отвечая на вопрос о том, как преодолевать внутренние барьеры и достигать лучших результатов.

Также сотрудники проекта, который был создан при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», рассказали об организованных для участников мероприятиях.

По словам руководителя отдела реализации дополнительных программ проекта «Твой ход» Натальи Рогожкиной, в гостевом доме проходит около 20 разных активностей: от индивидуальных карьерных консультаций до общения с экспертами в формате «Разговор на диване».

Кроме того, руководитель отдела по организации событий проекта «Твой ход» и выпускница программы управленческого резерва Росмолодежи «Голос поколения» Ангелина Акатова поделилась деталями концепции гостевого дома. Она уточнила, что шатер включает в себя несколько зон, в том числе пространство для лекций и мастер-классов, мини-фудкорт, а также фотозону «Карьерная лестница».

Ранее в этот день продюсер Игорь Матвиенко заявил, что в России запущен новый музыкальный конкурс «Автора!». Проект создан при участии руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина и директора АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters» Борислава Володина.

До этого, 5 августа, сообщалось, что первыми слушателями Университета креативных индустрий станут резиденты «Тавриды». В программе — мотивационные и неформальные встречи с лидерами креативных индустрий, дискуссии и презентации, которые станут наглядной демонстрацией принципиально новых подходов к образованию.

Между тем Кириенко 19 июля в ходе образовательного заезда «Арт-маркет» в Крыму заявил, что мир вокруг меняется всё быстрее и быстрее, поэтому фундаментальной ошибкой в такой ситуации было бы сидеть и ждать, когда всё настроится и само вернется в прежнее русло.

Фестиваль «Таврида АРТ» пройдет в Крыму уже в четвертый раз. В этом году фестиваль объединит на своей площадке более 300 событий. Главные темы, которые будут раскрываться в разных форматах: «Жить и работать в России», Год культурного наследия народов России и «Нас не отменишь».

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