Продюсер Игорь Матвиенко объявил о старте музыкального проекта «Автора!»

В России запущен новый музыкальный конкурс «Автора!». Об этом на фестивале «Таврида.Арт» 16 августа объявил продюсер Игорь Матвиенко.

Проект создан при участии руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина и директора АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters» Борислава Володина.

Цель конкурса — открыть новые имена и таланты, способные создать произведения на русском языке, которые войдут в «золотой фонд» отечественной песенной культуры.

Как рассказал «Известиям» Матвиенко, идея о создании появилась после того, как президент РФ Владимир Путин предложил создать конкурс с песнями на русском языке.

«Я подумал, что нужно сделать конкурс именно для авторов песен, исполнители здесь вторичны. Авторы присылают песни, мы прослушиваем, очень долго идет процесс отбора, а потом в итоге звезды будут эти песни исполнять. Если всё срастется, это попадет в репертуар, что хорошо и звездам, и авторам, и стране, потому что пора немножко пополнить нашу золотую коллекцию песен», — сказал он.

По его словам, в ходе кастинга будут отобраны лучшие сонграйтеры.

Матвиенко также уточнил, что участники из разных регионов страны, прошедшие несколько кастингов, в течение недели создадут новые хиты.

По его мнению, для того, чтобы добиться успехов в творчестве, следует ходить на кастинги, потому что только авторов и исполнителей могут заметить.

«Другой путь не ходить по кастингам, а просто выкладывать в социальной сети все, что ты накреативил. Если это действительно талантливо, это найдет дорогу, путь, и рано или поздно тебя услышат», — отметил он.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов в течение года. К участию приглашаются композиторы и авторы слов любого возраста из России и других стран. Они могут подать заявку с 24 августа по 15 октября на официальном сайте проекта.