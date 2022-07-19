Кириенко раскрыл формулу успеха участникам заезда «Арт-маркет»

Когда мир вокруг меняется всё быстрее и быстрее, фундаментальной ошибкой в такой ситуации было бы сидеть и ждать, когда всё настроится и само вернется в прежнее русло. Такими критериями успеха с молодыми управленцами поделился 19 июля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе образовательного заезда «Арт-маркет» в Крыму.

«В современном мире главное конкурентное преимущество — способность быстро меняться, адаптироваться и чувствовать «ветер перемен» — это помогает легко присоединиться к изменениям и скорректировать их направление. Выигрывает тот, кто, чувствуя ветер, не ограждается от него стеной, а строит мельницу или поднимает парус», — цитирует Кириенко пресс-служба «Тавриды».

Кириенко отметил, что молодым управленцам нужно делать осознанный выбор и нести ответственность за свою жизнь, стремиться управлять ситуацией и находить решения. Он подчеркнул, что делать шаги к своей цели нужно, невзирая на дефицит ресурсов, и не сдаваться до последнего, развивая волю и адаптивность. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ также акцентировал внимание не необходимости командной работы.

16 июня дизайнер и блогер Артемий Лебедев побывал на площадке арт-кластера «Таврида», где проходил образовательный заезд «Кириллица». Лебедев рассказал участникам арт-школ о дизайне будущего, полезных в работе программах, TikTok, хейтерах и о своей мечте разработать дизайн современной церкви.