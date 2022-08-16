Страны ЕС потребовали от Турции объяснений из-за сотрудничества с Россией

Страны Евросоюза (ЕС) запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Москвой в связи со значительным ростом торговли Турции и России. Об этом пишет во вторник, 16 августа, газета Financial Times.

«Рост турецкого экспорта в Россию вызывает опасения Запада по поводу более тесных связей с Москвой. Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Кремлем», — говорится в публикации.

Как указывает газета, за последние три месяца экспорт Турции в РФ вырос на 46% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. При этом в июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем годом ранее.

Ранее, 12 августа, агентство Bloomberg написало, что турецкий экспорт в Россию находится на самом высоком уровне с 2014 года и испытывает «бум» в торговле. Отмечалось, что объем торговли только автомобилями вырос на 58%. При этом, как указывало агентство, торговые отношения России и Турции «расстроили» партнеров Анкары по блоку НАТО в США и Европе.

В этом же месяце сообщалось, что россиянам впервые стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов, таких как Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids. Спортивная и повседневная обувь для детей и взрослых представлена в сегменте качественного масс-маркета со средним чеком от 1500 до 3000 рублей.

6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали документ о разработке дорожной карты по экономике и намерены довести товарооборот до $100 млрд. Документ был подписан по итогам переговоров в Сочи. Он предполагает сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство.

Кроме того, Турция и Россия обсудили расширение использования российской национальной платежной системы «Мир» на территории республики.