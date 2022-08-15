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Россиянам стали доступны более 200 турецких брендов обуви

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Жителям России впервые стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов, таких как Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids. Спортивная и повседневная обувь для детей и взрослых представлена в сегменте качественного масс-маркета со средним чеком от 1500 до 3000 рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Wildberries в понедельник, 15 августа.

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Также на маркетплейсе теперь представлена обувь брендов, которые уже присутствуют в России — Polaris, Lumberjack и Kinetix.

«С уходом международных fashion-брендов интерес к российскому рынку продолжает расти — в первую очередь со стороны производителей из Турции и КНР, а наша онлайн-площадка позволяет им быстро выйти на большую аудиторию покупателей по всей стране», — cказали в пресс-службе маркетплейса.

Согласно данным аналитической службы компании, средняя стоимость покупки обуви в России составляет около 2–3 тыс. рублей. За календарный год — с августа 2021 года по август 2022-го — количество обувных брендов, представленных в интернет-магазине, выросло в 2,4 раза. Пул новых брендов полностью отвечает потребностям жителей нашей страны в недорогой и качественной обуви, подчеркнули в компании.

Поставки товаров новых брендов осуществляются напрямую через официальное представительство. Подлинность продукции подтверждена в соответствии с требованиями цифровой маркировки.

В начале июня на стратегической сессии «Болевые точки ритейла: проблемы и пути решения» в рамках форума «Неделя российского ритейла» глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские бренды «стучатся» в РФ. Он отмечал, что рынок для них открыт, но преференции получат российские компании.

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