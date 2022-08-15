Россиянам стали доступны более 200 турецких брендов обуви

Жителям России впервые стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов, таких как Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids. Спортивная и повседневная обувь для детей и взрослых представлена в сегменте качественного масс-маркета со средним чеком от 1500 до 3000 рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Wildberries в понедельник, 15 августа.

Также на маркетплейсе теперь представлена обувь брендов, которые уже присутствуют в России — Polaris, Lumberjack и Kinetix.

«С уходом международных fashion-брендов интерес к российскому рынку продолжает расти — в первую очередь со стороны производителей из Турции и КНР, а наша онлайн-площадка позволяет им быстро выйти на большую аудиторию покупателей по всей стране», — cказали в пресс-службе маркетплейса.

Согласно данным аналитической службы компании, средняя стоимость покупки обуви в России составляет около 2–3 тыс. рублей. За календарный год — с августа 2021 года по август 2022-го — количество обувных брендов, представленных в интернет-магазине, выросло в 2,4 раза. Пул новых брендов полностью отвечает потребностям жителей нашей страны в недорогой и качественной обуви, подчеркнули в компании.

Поставки товаров новых брендов осуществляются напрямую через официальное представительство. Подлинность продукции подтверждена в соответствии с требованиями цифровой маркировки.

В начале июня на стратегической сессии «Болевые точки ритейла: проблемы и пути решения» в рамках форума «Неделя российского ритейла» глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские бренды «стучатся» в РФ. Он отмечал, что рынок для них открыт, но преференции получат российские компании.