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Bloomberg назвало Турцию причиной раскола единого фронта Запада по санкциям против РФ

Bloomberg: позиция Турции по антироссийским санкциям «расстроила» союзников по НАТО в США и Европе
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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Турция проигнорировала призывы Запада ввести санкции против России, чем расколола единый западный фронт в вопросе антироссийских ограничительных мер. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказало агентство Bloomberg.

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Обозреватели издания обратили внимание на то, что турецкий экспорт в Россию находится на самом высоком уровне с 2014 года и испытывает «бум» в торговле.

В качестве одного из доказательств Bloomberg приводит слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу, который отметил рост торговли с автомобилями с Россией на 58%.

Вместо введения ограничений против России и помощи в изоляции страны Турция решила соблюсти нейтралитет и поддерживать с ней торговые отношения в рамках «новой экономической модели», что «расстроило» партнеров Турции по блоку НАТО в США и Европе, заключило агентство.

11 августа турецкий министр энергетики Фатих Донмез сообщил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России в сфере энергетики. Он подчеркнул, что у Анкары есть действующие контракты с Москвой на поставку энергоресурсов, и Турция не собирается их отменять, так как государство в прошлом году потребила около 60 млрд куб. м природного газа и в этом рассчитывает на аналогичный показатель.

5 августа президент России Владимир Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу. Он отметил исправную и бесперебойную работу газопровода.

31 июля агентство Anadolu рассказало о росте поставок турецкой мебели в Россию на 88% и составил $65 млн. Экспортеры полагают, что спрос на турецкую мебель в РФ продолжит расти до конца года. Отмечается, что росту импорта мебели из Турции способствовали антироссийские санкции и решение шведской мебельной компании IKEA продать четыре фабрики в РФ и сократить масштаб бизнеса в России.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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