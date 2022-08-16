Dodge выпустит последние бензиновые Challenger и Charger

Dodge намерена извлечь максимальную прибыль из моделей Challenger и Charger, оснащенных бензиновыми моторами. Об этом автомобилестроительная компания сообщила агентству Reuters 15 августа.

Компания Dodge, которая входит в концерн Stellantis, намерена громко попрощаться со своими самыми известными моделями маслкаров, которые оснащены двигателями внутреннего сгорания.

Глава бренда Тим Кунискис сообщил агентству, что Dodge предложит семь малосерийных версий Charger и Challenger. В машинах будут только бензиновые шести- и восьмицилиндровые моторы, что является возвратом к детройтским маслкарам фирмы образца 1960–1970-х годов.

Руководители Dodge намерены сделать ставку на то, что многие покупатели захотят приобрести не один автомобиль, а все сразу.

«Чего я не хочу, так это того, чтобы какой-то клиент, который хочет один автомобиль, заказал десять», — заявил Тим Кунискис.

В концерне Stellantis заявили, что в 2024 году намерены потратить $2,8 млрд на переоснащение завода Brampton, который произведет последние бензиновые Charger и Challenger в 2023 году. Дальше будут только электромобили.

12 июля в Dodge сообщили, что в августе 2022 года в рамках традиционной «Недели скорости» в Детройте планируют показать концепт маслкара на электротяге. Возможно, он пойдет в серию в 2024 году.