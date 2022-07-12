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Dodge сделает последний бензиновый Challenger самым мощным

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Фото: Dodge
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В преддверии производства электрических маслкаров, компания Dodge решила выпустить самый мощный бензиновый Challenger. Отдача двигателя с механическим нагнетателем составит 909 л. с., сообщило 11 июля издание Motor1.

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Специалисты издания подсчитали, что Dodge Hellcat Finale превзойдет по мощности все ранее выпускавшиеся мощные модификации: 818-сильный Challenger SRT Super Stock, 852-сильный Challenger SRT Demon и даже 897-сильную машину с набором Stage II Kit из каталога Direct Connection.

В продаже особо мощное двухдверное купе должно появится не ранее следующего года.

Напомним, что в августе 2022 года Dodge в рамках традиционной «Недели скорости» в Детройте планирует показать концепт маслкара на электротяге. Возможно, он пойдет в серию в 2024 году.

11 июля «Известия» сообщили, что автомобили Tesla в США стали популярнее Mercedes-Benz и BMW. Июнь 2022 года стал рекордным месяцем в истории Tesla по объемам продаж. Второе место у BMW, на третьем месте марка Lexus. Mercedes-Benz заняла четвёртую позицию в США.

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