Dodge сделает последний бензиновый Challenger самым мощным

В преддверии производства электрических маслкаров, компания Dodge решила выпустить самый мощный бензиновый Challenger. Отдача двигателя с механическим нагнетателем составит 909 л. с., сообщило 11 июля издание Motor1.

Специалисты издания подсчитали, что Dodge Hellcat Finale превзойдет по мощности все ранее выпускавшиеся мощные модификации: 818-сильный Challenger SRT Super Stock, 852-сильный Challenger SRT Demon и даже 897-сильную машину с набором Stage II Kit из каталога Direct Connection.

В продаже особо мощное двухдверное купе должно появится не ранее следующего года.

Напомним, что в августе 2022 года Dodge в рамках традиционной «Недели скорости» в Детройте планирует показать концепт маслкара на электротяге. Возможно, он пойдет в серию в 2024 году.

11 июля «Известия» сообщили, что автомобили Tesla в США стали популярнее Mercedes-Benz и BMW. Июнь 2022 года стал рекордным месяцем в истории Tesla по объемам продаж. Второе место у BMW, на третьем месте марка Lexus. Mercedes-Benz заняла четвёртую позицию в США.