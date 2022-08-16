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Заказы на шоколад «Алешка» выросли после того, как его подарили Путину

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Фото: t.me/vvgladkov
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В Белгороде количество заказов на кондитерской фабрике «Фотон» резко подскочило после того, как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил российскому президенту Владимиру Путину шоколад «Алешка».

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«После того как вышел ролик, где губернатор подарил нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу нашу шоколадку «Алешка», это был как взрыв: и популярность, и желание всех приобрести эту шоколадку. Спрос возрос, поэтому мы решили расширить производство, закупили оборудование, оборудование неновое», — сообщила «РИА Новости» управляющий директор фабрики Татьяна Сухарева во вторник, 16 августа.

Она сказала, что шоколад выбрали именно темный, поскольку энергетически он более ценный. Также во время Великой Отечественной войны военными выдавали именно темный шоколад.

Сухарева отметила, что в скором времени в продажу поступят вафельные конфеты «Алешка».

13 июня граффити с изображением мальчика Алеши — первоклассника, который несколько недель встречает у дороги российскую армию, следующую в район проведения спецоперации по защите Донбасса, — появилось на одной из набережных Донецка. Ребенка изобразили на фоне российского флага.

В конце мая кондитерская фабрика в Белгородской области выпустила шоколад «Алешка» в честь этого мальчика. Первая партия шоколада была отправлена раненым военным в госпитали, а также тем, кто находится на передовой.

12 мая Министерство обороны России в своем Telegram-канале поблагодарило мальчика Лешу.

Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю Россию после опубликованных в интернете видеороликов, на которых он бежит и приветствует российских военнослужащих. Сообщалось, что его мечта — служить в танковых войсках и потом стать генералом.

По словам мальчика, он встречает российских военных, чтобы осчастливить их. Сначала ребенок надевал форму, подаренную мамой, и бежал на дорогу с флагом. Теперь у него есть и шлемофон, который он получил в подарок от одного из проезжавших мимо танкистов.

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