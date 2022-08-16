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Глава РПЛ Алаев счел неизбежной интеграцию Крыма в российский футбол

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал неизбежной интеграцию футбола Крыма в российский. Об этом он заявил 16 августа журналистам после избрания на пост главы РПЛ.

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«Крым— это особая зона под юрисдикцией УЕФА. РФС выходил с предложением развивать футбол там. ФИФА и УЕФА ничего не сделали из обещанного в плане инфраструктуры и финансов», — подчеркнул он.

По словам Алаева, решения были близки, но диалог оборвался 24 февраля. Если УЕФА и ФИФА не занялись футболом Крыма, то им должен заняться РФС, отметил он.

«Важно не сжигать мосты, не ставить ультиматумы ФИФА и УЕФА, нужен диалог», —заключил он, отметив неизбежность интеграции Крыма в российский футбол.

Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав РФ выступали в чемпионате региона.

Выборы президента РПЛ прошли во вторник, в них участвовал один кандидат — Алаев, исполнявший обязанности президента лиги с 27 июня. За него проголосовали единогласно, говорится в сообщении на сайте лиги.

7 июля Алаев покинул пост главы Футбольной национальной лиги.

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