Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев покинул пост главы Футбольной национальной лиги. Об этом он сообщил 7 июля.

«Я со спокойной душой покидаю данную позицию. Я вижу единую команду. Прошу поддержать мое решение о сложении полномочия», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Алаева, выступившего на общем собрании лиги.

Алаев подчеркнул, что будет стараться максимально помогать лиге во всех ее начинаниях.

Как он уточнил, согласно действующему уставу, исполняющим обязанности становится Наиль Измайлов.

Алаев работал на посту президента Футбольной национальной лиги с 2021 года. Кроме того, он занимает должности гендиректора и генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС).

Ранее, 27 июня Ашот Хачатурянц объявил, что покидает должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев.