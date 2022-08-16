Александра Алаева избрали на пост президента Российской премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев единогласно избран на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом во вторник, 16 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Алаев назначен руководителем РПЛ на пять лет.

Алаев был единственным кандидатом на пост руководителя премьер-лиги, 42-летний функционер был исполняющим обязанности президента РПЛ с 27 июня. В этот день пост президента лиги покинул Ашот Хачатурян.

7 июля Алаев покинул пост главы Футбольной национальной лиги.