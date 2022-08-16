Военный склад на севере Крыма пострадал в результате диверсии. Главное

Утром во вторник, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Министерстве обороны РФ заявили, что причиной ЧП стала диверсия. При этом, кто ее совершил, не уточнялось. Главное о произошедшем — в материале «Известий».

В ведомстве отметили, что серьезно пострадавших в результате ЧП нет. Глава Крыма Сергей Аксенов, находившийся на месте произошедшего, сообщил, что пострадали только двое гражданских лиц. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Зона происшествия была незамедлительно оцеплена, оттуда эвакуировали 3 тыс. человек.

Последствия диверсии

При разлете боеприпасов были повреждены линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.

Из-за этого следующие с материковой части РФ пассажирские поезда временно останавливаются на станции Владиславовка. Там пассажиры пересаживаются на автобусы, следующие до ближайших автостанций.

Известно, что в настоящее время поврежденные железнодорожные пути уже восстановлены. По словам Аксенова, движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

По информации Минобороны РФ, ликвидация последствий случившейся утром диверсии продолжается, принимаются необходимые меры. Глава Крыма также сообщил, что после произошедшего в Джанкойском районе был введен режим ЧС регионального характера.