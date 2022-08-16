Семья главы МИД Украины вместе с собаками покинула страну после начала спецоперации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался в интервью журналисту Дмитрию Гордону (заочно арестован в РФ и объявлен в розыск), что его семья покинула страну сразу после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«В ночь с 24 на 25-е (февраля. — Ред.) я добрался до границы (Украины. — Ред.). В этот момент приехали мои дети, родители, собаки. Я всех обнял, поцеловал. Я въехал на Украину, они выехали с Украины», — признался Кулеба.

Заявление украинского министра прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«(Это. — Ред.) всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — написала она в своем Telegram-канале.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным и необходимым действием со стороны России. Он указал, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Путин указал, что все задачи спецоперации будут решены.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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