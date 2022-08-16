В Совфеде назвали место завершения спецоперации

Спецоперация на Украине должна закончиться на западных границах страны, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины», — сказал парламентарий в своем в Telegram во вторник, 16 августа.

Также он отметил, что любой регион украинской территории, которого не коснется денацификация, останется проектом Анти-Россия.

«Туда продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, оттуда будут прилетать смертоносные «подарки» на освобожденные территории, оттуда будут направляться диверсионные и террористические группы в регионы, очищенные от неонацистов», — пояснил Джабаров.

14 июля депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия прекратит специальную операцию по защите Донбасса после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства.

По его словам, Россия заинтересована в добрососедском государстве, а не в «площадке для экспериментов западных стран» ценой жизни украинского народа.

17 июня президент РФ Владимир Путин признался, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году.

До этого, 12 апреля, Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Российский лидер отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».