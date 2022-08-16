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Эксперт оценил обещание талибов пресекать переброску террористов на Украину

Эксперт Мендкович оценил обещание талибов пресекать переброску террористов на Украину
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Фото: ТАСС/STRINGER
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Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) сейчас в наибольшей степени контролирует Афганистан, поэтому у него есть возможность пресекать деятельность террористов. Об этом 16 августа «Известиям» заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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Так он прокомментировал слова спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замира Кабулова о том, что талибы дали гарантию, что не допустят переброски представителей террористических формирований на территорию Украины.

«Талибан» сейчас объективно группировка, которая в наибольшей степени контролирует Афганистан и имеет наибольшие права называться государственной властью. Поэтому возможности пресекать деятельность террористов у него теоретически больше, чем у кого-либо другого в стране», — сказал Мендкович.

С другой стороны, отметил эксперт, талибы в ряде случаев этими функциями манкируют. Он заявил, что есть основания полагать, что талибы до сих пор не разорвали союзный договор с рядом террористических группировок.

«Должен напомнить о том, что сразу после прихода талибов к власти год назад в составе их групп были замечены несколько местных террористов из «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Поэтому пока еще очень большим вопросам является реальная готовность талибов бороться с терроризмом, чтобы террористические группировки не представляли угрозу для стран СНГ», — сказал Мендкович.

Эксперт предположил, что если талибы начнут бороться с терроризмом, ликвидировать эти группировки, то их признание как официальной власти станет гораздо ближе.

Ранее в этот день Кабулов рассказал, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским формированиям на Украине. По его словам, речь идет о бывших военнослужащих афганской национальной армии, которые ранее служили под покровительством США.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украину в качестве иностранных наемников наиболее активно привлекаются беженцы из Афганистана.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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