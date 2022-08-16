Эксперт оценил обещание талибов пресекать переброску террористов на Украину

Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) сейчас в наибольшей степени контролирует Афганистан, поэтому у него есть возможность пресекать деятельность террористов. Об этом 16 августа «Известиям» заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Так он прокомментировал слова спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замира Кабулова о том, что талибы дали гарантию, что не допустят переброски представителей террористических формирований на территорию Украины.

«Талибан» сейчас объективно группировка, которая в наибольшей степени контролирует Афганистан и имеет наибольшие права называться государственной властью. Поэтому возможности пресекать деятельность террористов у него теоретически больше, чем у кого-либо другого в стране», — сказал Мендкович.

С другой стороны, отметил эксперт, талибы в ряде случаев этими функциями манкируют. Он заявил, что есть основания полагать, что талибы до сих пор не разорвали союзный договор с рядом террористических группировок.

«Должен напомнить о том, что сразу после прихода талибов к власти год назад в составе их групп были замечены несколько местных террористов из «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Поэтому пока еще очень большим вопросам является реальная готовность талибов бороться с терроризмом, чтобы террористические группировки не представляли угрозу для стран СНГ», — сказал Мендкович.

Эксперт предположил, что если талибы начнут бороться с терроризмом, ликвидировать эти группировки, то их признание как официальной власти станет гораздо ближе.

Ранее в этот день Кабулов рассказал, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским формированиям на Украине. По его словам, речь идет о бывших военнослужащих афганской национальной армии, которые ранее служили под покровительством США.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украину в качестве иностранных наемников наиболее активно привлекаются беженцы из Афганистана.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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