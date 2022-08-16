В МИД РФ сообщили об участии афганцев в боях на стороне ВСУ

Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским формированиям на Украине. Об этом сообщил 16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, речь идет о бывших военнослужащих афганской национальной армии Афганистана, которые ранее служили под покровительством США.

Часть из них, уточнил Кабулов, присоединяется к членам «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и воюет в Сирии и Ираке.

«Другая часть из этих бывших спецназовцев — как наемники, за деньги. Видимо, им пообещали — ведь на что-то жить надо. Они присоединяются к украинским нацистам. Но это от «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — Ред.) никак не зависит», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне Киева рассказал, что большинство боевиков проникает на Украину регулярными авиарейсами до Польши, затем на такси едет до города Перемышль.

Кроме того, в этот день стало известно, что в Верховном суде ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне вооруженных сил Украины. Осужденные наемники являются гражданами Швеции, Хорватии, Великобритании.

Ранее, 8 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявил, что на Украину в качестве иностранных наемников наиболее активно привлекаются беженцы из Афганистана. По ее словам, привлекаются также «не добитые в Сирии игиловцы».

До этого, в апреле, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала «Национальная оборона» указал на то, что, по замыслу США, страны НАТО должны превратить Украину «в некое подобие Афганистана». Он пояснил, что США отправляют на Украину боевиков с целью создания в стране террористического подполья.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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