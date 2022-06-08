Захарова указала на вербовку Украиной наемников из Афганистана и ИГИЛ

На Украину в качестве иностранных наемников наиболее активно привлекаются беженцы из Афганистана, а также боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в среду, 8 июня, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она также добавила, что для отбора и отправки наемников привлекаются частные военные компании США и Великобритании.

«Чтобы пополнить редеющие ряды ВСУ, киевский режим продолжает вербовать иностранных наемников. По данным Минобороны России, за рубежом было рекрутировано уже свыше 6,5 тыс. солдат из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии. Есть даже граждане Бразилии и Южной Кореи», — сообщила представитель дипведомства.

7 июня в Донецке начался судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Среди подсудимых — граждане Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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