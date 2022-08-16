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ФСБ задержало планировавшего поджоги в Ставрополье сторонника «Правого сектора»

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России во вторник, 16 августа, задержали приверженца радикального формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Отмечается, что он планировал устроить поджоги на курортах Ставропольского края.

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«ФСБ РФ совместно с МВД России в Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к участию в деятельности экстремистской националистической организации «Правый сектор», — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, мужчина собирался совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска. Однако злоумышленника успели задержать до совершения преступлений.

Сотрудники спецслужб в ходе обыска обнаружили и изъяли компоненты для изготовления зажигательной смеси. Уже заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (Приготовление к совершению террористического акта).

5 августа ФСБ задержала в Черкесске сторонника «Правого сектора». По адресу проживания гражданина РФ 1992 года рождения, а также в оборудованном им тайнике были обнаружены два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ. Кроме того, были обнаружены схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, экстремистская символика, а также переписка с участниками «Правого сектора».

Позже он признался, что планировал совершить теракт в прокуратуре и военкомате.

«Правый сектор» — правоэкстремистская группировка. Организация образована в конце ноября 2013 года как конфедерация уличных футбольных фанатов и праворадикальных националистических группировок. Запрещена в РФ решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года.

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