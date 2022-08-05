Неонацист признался в планах взорвать прокуратуру и военкомат в Черкесске

Задержанный в Черкесске сторонник «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) планировал совершить теракт в прокуратуре и военкомате. Это следует из опубликованного 5 августа Центром общественных связей ФСБ видео допроса злоумышленника.

«Прокуратура, военкомат», — ответил он на вопрос сотрудника ФСБ о том, где собирался совершить теракт.

После преступления задержанный намеревался уехать на поезде Невинномысск — Белгород, где его должны были забрать в «Правый сектор».

О задержании сторонника террористической организации стало известно ранее в этот день. По адресу проживания гражданина РФ 1992 года рождения, а также в оборудованном им тайнике были обнаружены два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ. Кроме того, были обнаружены схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, экстремистская символика, а также переписка с участниками «Правого сектора».

Задержанный признал вину. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту и участия в экстремистской организации.

29 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Липецке, который готовили боевики «Правого сектора». В селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины. Среди них мужчина 1988 года рождения — главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию, и две женщины 1986 и 1978 годов рождения.

По данным ведомства, злоумышленники приехали в Россию, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка».

19 июля стало известно, что Воздушно-космические силы России поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» в Камышевахе Запорожской области. Тогда было уничтожено до 200 боевиков.

«Правый сектор» — правоэкстремистская группировка. Организация образована в конце ноября 2013 года как конфедерация уличных футбольных фанатов и праворадикальных националистических группировок. Запрещена в РФ решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года.